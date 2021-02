Amsterdamse beursgang ESG Core levert 250 miljoen euro op

AMSTERDAM (ANP) - De beursgang in Amsterdam van het lege investeringsfonds ESG Core Investment heeft 250 miljoen euro opgebracht. ESG Core werd naar het Damrak gebracht door duurzaam beleggingsfonds Infestos, met als doel om daarmee in een bedrijf te investeren. Aandelen in het fonds kosten 10 euro.

Aandelen ESG Core, een zogeheten special purpose acquisition company of 'spac', kunnen vanaf volgende week dinsdag verhandeld moeten worden. Binnen twee jaar moet ESG Core met het opgehaalde geld een Europees bedrijf overnemen dat een sterk duurzaam profiel heeft.

De laatste tijd is de spac erg populair, maar niet onomstreden. Als bedrijven door een spac worden overgenomen en zo een beursnotering krijgen, worden ze niet aan exact dezelfde controles onderworpen als bij een normale beursgang, zo luidt de kritiek. Dan krijgen beleggers namelijk veel meer inzicht in de financiële positie van een bedrijf, omdat het een uitgebreid informatiedocument, een prospectus, moet publiceren. De investeringsvehikels leveren door het ontbreken van zo'n prospectus mogelijk meer risico op voor beleggers.

ESG Core is niet de enige spac met een notering op het Damrak. Dutch Star Companies Two kreeg afgelopen november een notering. Voorganger Dutch Star Companies One bracht techbedrijf CM.com naar de beurs.

Infestos had eerder onder meer een deelneming in de beursgenoteerde laadpalenmaker Alfen. Ook investeerde het fonds bijvoorbeeld in filterbedrijf NX Filtration.