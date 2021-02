Jaarwinst ING halveert door coronacrisis

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft door de coronacrisis afgelopen jaar ruwweg de helft minder winst gemaakt. Volgens het financiële concern drukten de viruspandemie en de strenge lockdownmaatregen met name op de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven. Ook moest er veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald, al speelde dat laatste wel minder in de laatste maanden van het jaar.

Onder de streep bleef een kleine 2,5 miljard over. Een jaar eerder ging nog bijna 4,8 miljard euro winst in de boeken. In het slotkwartaal was de winstval minder groot, met een afname van dik 17 procent tot 727 miljoen euro. In deze periode hoefde er relatief gezien veel minder geld naar de stroppenpot.

Topman Steven van Rijswijk is ondanks alles tevreden met de resultaten. Hij wijst erop dat de bank er wereldwijd wel meer klanten bij kreeg. Ook bleef ING volgens hem een "gezonde vraag" naar hypotheken zien.

Het financiële concern schrapte enkele maanden terug nog ongeveer 1000 banen bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Die ingreep was onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. Vakbonden vreesden direct dat er ook honderden banen in Nederland verloren zouden gaan, maar hoe de reorganisatie hier precies zou uitpakken moest nog worden besloten.