Een vijfde banen BinckBank op de tocht

AMSTERDAM (AFN)

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker BinckBank zet het mes in zijn personeelsbestand. Ongeveer een vijfde van de 450 banen op het hoofdkantoor in Amsterdam verdwijnt, laat het bedrijf weten. Het gaat vooral om banen in de IT en marketing.

De reorganisatie is een gevolg van de overname van BinckBank door het Deense Saxo Bank. Daardoor was een aantal posities dubbel bezet. BinckBank probeert gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Gekeken wordt of medewerkers op andere afdelingen aan de slag kunnen.