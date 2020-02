Applied Materials ziet toekomst chipsector zonnig in

Gepubliceerd op | Views: 325

SANTA CLARA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials verwacht een sterke groei van zijn omzet in het lopende kwartaal. De branchegenoot van ASM International denkt dat chipmakers weer meer geld in hun fabrieken steken en dat de mindere periode in de branche achter de rug is.

Topman Gary Dickerson liet weten dat hij niet denkt dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus de resultaten van Applied Materials dit boekjaar zal beïnvloeden. Wel zullen de gebruikelijke seizoenspieken dit jaar mogelijk iets anders komen te liggen door moeilijkheden met reizen en vervoer van producten.

In het eind januari geëindigde eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zette Applied Materials, dat bedrijven als Samsung, Intel en TSMC tot zijn klanten rekent, een omzet in de boeken van 4,2 miljard dollar. Dat was 11 procent meer dan een jaar eerder en de voorgaande vier kwartalen was de omzet op jaarbasis niet toegenomen. Voor het lopende kwartaal denkt Applied Materials een omzet van tussen de 4,1 miljard en 4,5 miljard dollar te kunnen halen. Analisten waren tot nu toe in doorsnee uitgegaan van een omzet van 4 miljard dollar.

Onder de streep hield het bedrijf 892 miljoen dollar over. Dat was een jaar eerder 771 miljoen dollar.