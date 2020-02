Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/RTR) - SoftBank kampte afgelopen kwartaal met een megawinstval wegens tegenvallende prestaties met zijn techinvesteringen. Het Japanse telecom- en investeringsbedrijf stak eerder veel geld in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber. Maar de waarde van die bedrijven is sinds het instapmoment flink geslonken.

Afgelopen kwartaal zakte de operationele winst tot 2,6 miljard yen, omgerekend bijna 22 miljoen euro. Een jaar terug ging het nog om meer dan 438 miljard yen. Wel is sprake van een verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal, toen SoftBank ruim 704 miljard yen tekort kwam.

SoftBank zat woensdag, voor de publicatie van de cijfers, nog flink in de lift op de beurs in Japan. Dat gebeurde omdat een rechtbank in New York de fusie tussen het Amerikaanse telecomconcern Sprint en de Amerikaanse tak van T-Mobile had goedgekeurd. SoftBank heeft een meerderheidsbelang in Sprint.

De situatie bij SoftBank zelf is niettemin gespannen. Onlangs waren er al berichten dat de activistische aandeelhouder Elliott voor bijna 3 miljard dollar zou zijn ingestapt. Volgens bronnen dringt de firma aan op veranderingen om de waarde van het Japanse conglomeraat op te krikken.