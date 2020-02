'SBM Offshore verhoogt omzet'

Gepubliceerd op | Views: 650

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft in 2019 naar verwachting een hogere omzet behaald dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus van analistenschattingen die SBM op de eigen website heeft geplaatst. De resultaten worden donderdag gepubliceerd.

De omzet wordt in doorsnee geraamd op bijna 2,1 miljard dollar. In 2018 was dit 1,7 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) komt naar verwachting uit op 806 miljoen dollar. In november krikte SBM nog zijn verwachtingen voor de resultaten over heel 2019 op. De beursgenoteerde onderneming rekent daarbij op circa 2,1 miljard dollar aan omzet en een bedrijfsresultaat van 800 miljoen dollar.

ING schrijft in een vooruitblik dat SBM waarschijnlijk solide cijfers zal melden, met een iets beter dan verwacht resultaat. De bank denkt dat SBM zal zeggen dat de markt voor nieuwe klussen aantrekkelijk is, maar dat het gedisciplineerd te werk zal gaan bij nieuwe projecten om een te hoge werkdruk te voorkomen. De laatste tijd heeft SBM verschillende deals en opdrachten aangekondigd.