'Goede handelsmaand januari voor Euronext'

Gepubliceerd op | Views: 440 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursexploitant Euronext heeft in de maand januari de marktactiviteit zien aantrekken, na een zwakke decembermaand. Dat meldde ING op basis van de cijfers over de transactiewaarde van Euronext.

Volgens ING is daarmee het nieuwe jaar positief gestart voor de exploitant van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs, Dublin en Oslo. De bank heeft een buy-advies voor Euronext met een koersdoel van 83 euro. Euronext noteerde woensdag omstreeks 10.00 uur een plus van 0,6 procent op 81,15 euro.