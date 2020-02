'ABN AMRO presteert onder de maat'

Gepubliceerd op | Views: 2.051 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft in het slotkwartaal van vorig jaar veel slechter gepresteerd dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Onder meer de toegenomen kredietvoorzieningen leveren zorgen op bij marktvorsers, zo komt naar voren uit analistenrapporten van KBC Securities en ING.

Net als andere banken gaat ABN AMRO gebukt onder de lage rentestanden. Ook zou de bank zomaar nog een flinke boete kunnen krijgen van het Openbaar Ministerie, maar hierover is geen nieuws naar buiten gekomen. Justitie doet al een tijdje onderzoek naar mogelijke overtredingen van de wetgeving die witwassen en financiering van terrorisme moet voorkomen.

Volgens KBC is het nu eigenlijk wachten op de komst van de nieuwe topman Robert Swaak, die in april het stokje overneemt van Kees van Dijkhuizen. Voor die tijd is er weinig optimisme te verwachten, denken de marktvorsers. ING merkt daarnaast op dat beleggers nog even zullen moeten wachten op meer duidelijkheid over de verwachtingen voor het dividend. ABN AMRO heeft de dividenduitkering nu onveranderd gelaten op 62 procent. Waarschijnlijk geeft de bank hierover pas in de tweede helft van 2020 weer een nieuwe update, aldus analisten van ING.

Bij KBC blijft het advies op sell, en het koersdoel wordt verlaagd van 15,50 tot 15 euro. ING handhaaft zijn hold-advies, met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel noteerde woensdag na een klein uur handelen 6,5 procent lager op 15,80 euro. Daarmee was ABN AMRO met afstand de sterkste daler in de Amsterdamse AEX.