Vopak verhoogt winst en koopt aandelen in

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in 2019 een hogere winst behaald, op een omzet die vrijwel onveranderd bleef. Vopak kondigde aan voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te gaan kopen en het dividend te verhogen.

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) bedroeg vorig jaar 830 miljoen euro tegen ruim 734 miljoen euro een jaar eerder. De omzet was stabiel op 1,25 miljard euro. Op nettobasis verscheen een bedrag van bijna 358 miljoen euro. Dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vopak verklaarde dat de hogere winst is te danken aan goede financiële prestaties, positieve wisselkoerseffecten en de impact van boekhoudregels onder IFRS 16. Daarnaast werkt Vopak aan een kostenbesparingsprogramma.

De bezettingsgraad van de opslagtanks lag vorig jaar op 84 procent tegen 86 procent een jaar eerder. Die lagere bezetting had te maken met moeilijkere marktomstandigheden bij olieterminals en de voorbereidingen voor de nieuwe regels rond uitstoot van zwavel door rederijen die per 1 januari ingingen.

Succesvol 2019

Het aandeleninkoopprogramma begint op 13 februari en moet dit jaar worden afgerond. Die aandeleninkoop volgt op de verkoop van terminals in Algeciras, Amsterdam en Hamburg van Vopak die eind januari werd afgerond. Het dividend wordt met 5 procent verhoogd tot 1,15 euro per aandeel.

Topman Eelco Hoekstra verklaarde dat Vopak een succesvol 2019 achter de rug heeft, terwijl het bedrijf de afgelopen jaren bezig is geweest met een transformatie van de activiteitenportefeuille. Daarbij werden voor 700 miljoen euro aan desinvesteringen en 1 miljard euro aan investeringen in nieuwe groeiprojecten gedaan. De onderneming is van plan dit jaar tussen 300 miljoen en 500 miljoen euro uit te trekken voor verdere groei te doen. Het bedrijfsresultaat moet de komende tijd toenemen, door de bijdrage van nieuwe projecten en omgebouwde capaciteit voor de nieuwe uitstootregels rond zwavel.