Begrotingsvoorstel Trump 4,4 biljoen

Een overheid van een machtig en rijk land als Amerika hoeft in principe zijn schuld nooit af te lossen. Wat cruciaal is is dat de crediteuren vertrouwen houden in het vermogen rente en aflossing te betalen. Zo lang dat vertrouwen er is, kan de schuld in principe oneindig worden doorgerold, waarbij oude schulden worden afgelost met de opbrengst uit nieuwe schulden. Het is dan vooral zaak de schuld/BNP ratio in de gaten te houden. Als die ratio uit het lood slaat ben je het haasje. Zo lang je schuld even hard groeit als je economie, is er dus weinig aan de hand. Het probleem met de V.S. is eigenlijk vooral dat deze ratio als enkele decennia tamelijk structureel oploopt. Het is een fout overheidsschulden te vergelijken met privé-schulden, omdat een overheid in principe blijft bestaan. Zo lang de economie blijft draaien en de bevolking niet krimpt, blijft het verdienvermogen overeind, en omdat de overheid een belastingmonopolie heeft kan er tegen dat verdienvermogen heel veel geleend worden. De doemdenkerij hieromtrent is veelal slecht onderbouwd, hoewel zeker gesteld mag worden dat de Amerikanen structureel teveel uitgeven en dus op enig moment de broekriem (al dan niet gedwongen) zal moeten worden aangehaald. Dat is in belangrijke mate terug te voeren op het zeer hoge defensie -budget, waarmee in feite een neo-imperium wordt onderhouden.