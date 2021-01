Beurzen New York eindigen licht hoger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met bescheiden winsten gesloten, waarmee ze het voorbeeld volgden van de meeste Europese handelsvloeren. De hoop op ruime economische steunmaatregelen onder een Democratische regering voor de Verenigde Staten bleef steun bieden aan het sentiment.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 31.068,69 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg een fractie tot 3801,19 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 13.072,43 punten.

Oliebedrijven waren in trek, nu de prijs voor een vat ruwe olie het hoogste niveau in tien maanden tijd heeft bereikt. Olieconcerns Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen tot 4,5 procent. Schlumberger, een grote dienstverlener aan de olie-industrie, steeg 4,6 procent.

Albertsons

Supermarktketen Albertsons won 2,1 procent. De onderneming verhoogde haar verwachtingen voor winst en omzetgroei nadat de onlineverkopen omhoog waren geschoten door de opleving van het coronavirus.

Videoconferencingdienst Zoom Video maakte bekend voor 1,5 miljard dollar aan nieuwe aandelen te gaan plaatsen. Desondanks steeg het bedrijf op de beurs 5,7 procent.

Fiat Chrysler gaat de start-up Archer, die werkt aan een elektrisch vliegtuig, helpen met het terugbrengen van de productiekosten. Eerder hielp Fiat Chrysler al mee aan het ontwerp van de cockpit. Het aandeel van de automaker, die binnenkort fuseert met Peugeot-maker PSA, won 1,5 procent.

Nio

De aandelen van de Chinese maker van elektrische auto's Nio daalden 1,1 procent na een kritisch rapport van analisten van Citigroup. Die maakte zich zorgen om toenemende concurrentie van Tesla (plus 4,7 procent) op de Chinese markt.

De euro noteerde 1,2155 dollar, tegen 1,2159 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 53,17 dollar. Brentolie klom 1,6 procent in prijs tot 56,67 dollar per vat.