'Verlenging lockdown nekslag voor schoonheidsbranche'

UTRECHT (ANP) - De verlenging van de lockdown is een nekslag voor de schoonheidsspecialisten, zegt branchevereniging ANBOS. "Gezien de ontwikkeling van de cijfers hadden we dit al gevreesd, maar we hoopten op meer vooruitzicht. Helaas hakt dit heftige nieuws er behoorlijk in. Het is echt schrijnend", aldus de organisatie.

ANBOS deed maandag al een oproep aan het kabinet voor betere steunmaatregelen voor de verplicht gesloten schoonheidsspecialisten. Nu kunnen negen van de tien geen aanspraak maken op de inkomenssteun voor zzp'ers (TOZO), zegt de vereniging. Het overgrote deel grijpt naast noodsteun omdat het inkomen van de partner wordt meegeteld. Zonder deze steun redden ondernemers het niet, vreest de vereniging.

Voor de tweede lockdown zijn de voorwaarden voor noodsteun aangescherpt, aldus de vereniging. Ook zijn de reserves al op door de eerste lockdown. "Dit kan echt niet langer zo", aldus ANBOS.