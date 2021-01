'In coronajaar 2020 bleef bijna helft winkelend publiek weg'

AMSTERDAM (ANP) - De corona-uitbraak en alle maatregelen om besmettingen te voorkomen hebben de Nederlandse winkelstraten veel leger gemaakt. Volgens marktonderzoeker RMC waren er in 2020 bijna de helft minder passanten in winkelstraten dan een jaar eerder.

RMC, dat winkeliers advies aanbiedt over trends in de detailhandel, meet al langere tijd de drukte in winkelgebieden met behulp van sensoren. Gemeten over het afgelopen jaar telde het onderzoeksbureau 47 procent minder mensen die de etalages van fysieke winkels afstruinden.

De "vrije val" van het aantal passanten in de winkelstraat versnelt volgens RMC ontwikkelingen die al waren ingezet. Zo slonk het winkelend publiek ook al voor de uitbraak van het coronavirus gestaag, hoewel de huidige crisis het gemiddelde over tien jaar zwaar onderuit heeft getrokken.

Vooral de non-foodwinkels zullen verder terrein verliezen aan onlinewinkels, terwijl detaillisten in voedingswaren nog goede zaken blijven doen. Fysieke winkels die even gemakkelijk via de digitale weg hun waren verkopen als aan de toonbank, maken volgens de onderzoekers ook nog een goede kans om overeind te blijven. Traditionele zelfstandige winkels zullen het daarentegen moeilijk krijgen, aldus RMC.

RMC zocht ook uit welke dag vorig jaar de drukste was voor winkeliers. Door de coronacrisis is die eer te beurt gevallen aan een "doodgewone" doordeweekse dag: donderdag 2 januari 2020. Black Friday, het koopjesfestijn voorafgaand aan de feestdagenperiode, was bij lange na niet het drukst. Dat dit toch zo werd ervaren, komt volgens RMC doordat de 1,5 metermaatregel onze maatstaven voor drukte snel heeft veranderd.