Slechtste jaar ooit voor toerisme in Portugese Algarve

LISSABON (ANP/RTR) - De toeristische sector in de Algarve, in het zuiden van Portugal, heeft het slechtste jaar ooit gemeten achter de rug door de harde klappen van de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de lockdowns kwamen er veel minder buitenlandse bezoekers om te zonnen op de stranden van de Algarve of om te golfen op de vele golfbanen die de regio rijk is.

Het aantal overnachtingen kelderde vorig jaar met 75 procent, waardoor veel hotels voor een groot deel leegstonden. Vooral Britse toeristen zorgen voor veel inkomsten in de Algarve. Maar afgelopen jaar kwamen er 433.000 Britten op bezoek, dat zijn er 1,1 miljoen minder dan het jaar daarvoor.

De Portugese hotelbranchevereniging zegt dat de inkomsten voor de toeristische sector in de Algarve vorig jaar 800 miljoen euro lager uitvielen dan in 2019. Door de pandemie gingen duizenden banen verloren in de Algarve, waardoor de werkloosheid flink oploopt.