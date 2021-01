Komst vaccins geeft evenementenmakers weer wat kleur en hoop

DEN HAAG (ANP) - De vooruitzichten voor de evenementensector lijken door de komst van vaccins en de mogelijkheid op sneltesten rooskleuriger dan voorheen. Dit resulteert in de meeste gevallen nog niet direct in meer boekingen, omdat het risico op annuleringen nog te groot is. Al wel worden reserveringen met potlood in de agenda's gezet.

Onder meer bij evenementenhal Ahoy in Rotterdam merken ze dat de belangstelling voor evenementen vanaf dit najaar toeneemt. Voor organisatoren is het van belang dat ze weten of een evenement kan doorgaan. En met de tijd die nodig is om deze te organiseren zou het helpen als de overheid snel kan aangeven of ze garant kunnen staan mocht een evenement door corona onverhoopt toch niet kunnen doorgaan, zo klinkt het.

Bij Postillion Hotels zien ze het aantal geboekte evenementen weer toenemen. De eerste staat voor begin september in de boeken. Kort daarop staat al een eerste internationaal evenement gepland. Topman Erik-Jan Ginjaar wijst ook naar de vaccinatiehoop waardoor organisatoren van evenementen het weer aandurven. Volgens hem heeft de sector ook een 'goed najaar' nodig om te kunnen overleven.

Strengere regels

Postillion moest eerder dit jaar een derde van zijn werknemers laten gaan vanwege de crisis en hangt volgens de topman "van overheidssteun aan elkaar". Hij wijst erop dat deze crisis anders is dan andere, omdat het vertrouwen nooit is weggeweest. Het zijn de reisbeperkingen geweest die de sector dwars zaten.

Ginjaar pleit voor de korte termijn voor strengere regels om van het virus af te komen, juist omdat het einde in zicht is. De echte remedie is volgens hem om zo snel mogelijk weer normaal te kunnen doen. Daarom is het volgens Ginjaar beter om nu "kort hevige pijn te lijden in plaats van langdurige jeuk te hebben."

Zekerheid nodig

In de regio Amsterdam is het aantal boekingen voor congressen en evenementen nog niet echt losgekomen. Volgens marketingorganisatie Amsterdam & partners zijn initiatiefnemers nog altijd voorzichtig. "De hoop dat het straks beter gaat, is er bij iedereen. Maar dat leidt nu nog niet tot boekingen", zo wordt uitgelegd.

De Alliantie van Evenementenbouwers, die de totale sector van sport, cultuur en entertainment vertegenwoordigt, zegt de vaccin- en sneltesthoop al wel te merken. Ook de alliantie zou graag zekerheid hebben van het kabinet als het gaat om een garantiefonds.

Zo moet nu al worden begonnen met de voorbereidingen op het Eurovisie Songfestival en het EK voetbal. Daarna start het zomerseizoen. Volgens de alliantie hebben de organisatoren zekerheid nodig, ook omdat ze geen vet meer op de botten hebben om kosten van annuleringen te kunnen dekken. "Leg er daarom een garantiefonds onder", aldus de evenementenbouwers.