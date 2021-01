Wiebes: buikpijn van coronacrisis en steunpakketten

Als we even logisch nadenken zijn we straks 12 maanden verder waarbij een aantal branches geen / minder inkomsten hebben gehad. Neem als voorbeeld het restaurantje bij mij om de hoek. Van de 12 maanden straks 6 maanden dicht geweest en de andere 6 maanden 40% inkomsten gehad. Dit terwijl de kosten wel doorliepen (huur/lonen/overig). Tuurlijk krijgen ze een klein beetje overheidsteun, maar de eigenaar geeft aan dat meeste uit eigen voorziening komt en geleend is bij familie en vrienden. Kortom, er ontstaan schulden die terugbetaald moeten worden. Dan kunnen we wel steeds bazelen dat er een vaccin komt maar wie gaat de schuld terugbetalen? Aangezien de marges dun zijn zal het restaurantje de komende 10 jaar geen geld verdienen. Gelukkig zijn de rentes laag voor de eigenaar en is er genoeg geld (nog) in de markt. Om alles in stand te houden zullen de rentes laag moeten blijven en zal ECB staatsobligaties op moeten blijven kopen wat niet haalbaar is in deze vorm, en jullie weten wat er gebeurd met de rente gebeurd als de ECB minder staatsobligaties opkoopt toch? Juist, rentes omhoog, eigenaar van restaurant gaat meer betalen voor zn schuld, (nog even los van effect op bubbel in aandelen & huizen).