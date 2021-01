'Mkb vreest langdurige uitval personeel door psychische klachten'

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vrezen langdurige uitval van personeel als gevolg van psychische klachten. Uit onderzoek door Motivaction komt naar voren dat het verzuim aan het veranderen is. Ondernemers zagen vooral het kortdurend verzuim door stress, privéproblemen of conflicten toenemen. Vooruitkijkend wordt een stijging van het langdurig ziekteverzuim gevreesd.

Verzekeraar Interpolis gaf opdracht voor het onderzoek onder honderden bedrijven. Ruim een vijfde van de onderzochte bedrijven vreest voor langdurige uitval van het personeel door psychische klachten. Ook toont het onderzoek volgens Interpolis aan dat de crisis een "wake-upcall" is geweest voor het mkb. Krap de helft van de bedrijven heeft sinds de crisis meer aandacht voor de gezondheid van de medewerkers en een kwart van de ondervraagden investeert meer in het welzijn van de medewerkers.

Bij MKB-Nederland komen bovengenoemde signalen van ondernemers nog niet direct binnen. De ondernemersorganisatie kan zich wel goed voorstellen dat ondernemers zich hier zorgen over maken. Die zorgen worden door MKB-Nederland ook gedeeld. Vooral ook omdat ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten, die doorgaans het gevolg zijn van een combinatie van factoren, over het algemeen langer duurt.

Om het risico op langdurig verzuim te verlagen werd een aantal maatregelen genomen. Volgens de onderzoekers was de populairste maatregel het tonen van betrokkenheid aan werknemers, gevolgd door het kenbaar maken van waardering. Verder heeft ook het bieden van doorgroeimogelijkheden nut.