Woonbond wil minister van Volkshuisvesting terug

DEN HAAG (ANP) - Om de bouw van meer sociale huurwoningen aan te jagen en de hoge huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen is landelijk beleid nodig. Daarom zou er in een volgend kabinet weer een minister van Volkshuisvesting moeten komen, zegt De Woonbond.

De Woonbond deelt de analyse van wethouders in verschillende grote steden die in de NRC aan de bel trokken over het uitblijven van landelijk beleid. Onder meer de veelbesproken 'noodknop' om hoge huurprijzen in de vrije sector te begrenzen kwam er volgens de klagers niet.

Volgens De Woonbond willen veel gemeenten wel stappen zetten tegen woekerprijzen en huisjesmelkers op de commerciële huurmarkt, maar dat kan alleen als de landelijke politiek met goede wet- en regelgeving komt. Ook het tekort aan sociale huurwoningen vraagt volgens de belangenbehartiger van huurders om landelijk ingrijpen.

Verhuurdersheffing

Volgens De Woonbond zou bijvoorbeeld een streep gezet moeten worden door de verhuurdersheffing, de belasting op sociale huur die in 2013 is ingevoerd waarna volgens de organisatie de nieuwbouwcijfers bij corporaties kelderden. Woonbond-directeur Zeno Winkels meent dat het volgende kabinet weer een minister voor Volkshuisvesting moet aanstellen. Die moet volgens hem de bouw van sociale huurwoningen aanjagen en woekerprijzen in de vrije markt tegengaan.

De bond pleit onder meer voor een maximale huurprijs in de vrije sector die gekoppeld is aan de kwaliteit van de woning. Daarnaast wil de bond dat middeninkomens ook terechtkunnen in een sociale huurwoning. Dat kan als de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur wordt verhoogd.