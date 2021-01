Betalingsverwerker Checkout gewaardeerd op 15 miljard dollar

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Betalingsverwerker Checkout.com heeft 450 miljoen dollar opgehaald in een financieringsronde. Daarmee wordt het Britse bedrijf gewaardeerd op 15 miljard dollar, omgerekend ruim 12,3 miljard euro. Dat is bijna drie keer zo hoog als het prijskaartje van 5,5 miljard dollar dat na een investeringsronde vorig jaar aan het bedrijf werd gehangen.

Checkout.com profiteerde afgelopen jaar van de groei van webwinkels en andere onlinebestellingen tijdens de coronapandemie. Het bedrijf is een directe concurrent van het Nederlandse Adyen, maar volgens topman Guillaume Pousaz van Checkout.com is er wel degelijk een groot verschil. Zijn bedrijf verwerkt namelijk alleen onlinebetalingen, terwijl Adyen ook betalingen in fysieke winkels verwerkt.

Ongeveer de helft van de omzet van Checkout.com komt uit Europa, met name uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het bedrijf is ook actief in Azië en het Midden-Oosten en wil uitbreiden naar de Verenigde Staten. Onder meer Pizza Hut en Coinbase zijn klanten van de onderneming.

Dit jaar denkt Checkout.com nog niet aan een beursgang zoals Adyen in 2018 deed. Mogelijk gebeurt dat volgend jaar wel, maar de investeerders oefenen volgens Pousaz geen druk uit om dat te doen.