Stevige verkoopdaling autoconcern Renault in 2020

PARIJS (ANP) - De wereldwijde verkoop van het Franse autoconcern Renault is vorig jaar met meer dan 21 procent gedaald vanwege de coronacrisis en de lockdownmaatregelen om de virusuitbraak in te dammen. In totaal bracht het bedrijf bijna 2,95 miljoen auto's aan de man.

Renault zegt dat met name de eerste helft van 2020 erg lastig was en dat in de tweede jaarhelft de zaken beter gingen. Wel had het concern in het vierde kwartaal te kampen met de nieuwe lockdown in de Franse thuismarkt en elders tegen de tweede coronagolf.

De verkoop van elektrische auto's in Europa zat volgens het bedrijf wel fors in de lift. De verkoop van de Renault ZOE steeg met 114 procent naar meer dan 100.000 stuks.