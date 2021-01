'Tesla wil auto's voor Chinese markt gaan ontwerpen'

Wat een farce...Ze willen in een jaar tijd de afzet vertienvoudigen. Bij Musk bekruipt mij altijd het gevoel: ''veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven''. Ik zal wel kritiek krijgen van de Tesla adepten maar met de gek bedoel ik hier de belegger in Tesla aandelen. Beurswaarde per verkochte auto inmiddels boven de 1.000.000 dollar... Daar zit een hoop ''goodwill'' in.