Voorzitter UBS staat nog achter topman Ralph Hamers

Beoordeel de zaak toch zonder de salarissen van directeuren erin te betrekken. Dat is namelijk een ander punt.

Als volgens de wet Hamers persoonlijk schuldig is dan vind ik dat vele andere hoofden van bedrijven of ministeries ook persoonlijk aangeklaagd moet kunnen worden. Bij de ABN weten ze toch van hetzelfde? Bij de politie toch ook en nog steeds is er witwassen. Bitcoin zou nooit zo hoog staan als er geen zwart geld erin zit. Politici die over de toeslagenaffaire moesten beoordelen dan maar ook persoonlijk straffen. Iedereen die zich niet netjes precies volgens de regels van de wet gedraagt bij uitoefenen van het beleid van zijn bedrijf kan dus persoonlijk de bak in. Als hij te laat reageert, de bak in. Ook al heeft het bedrijf andere prioriteiten en het kopje onder kan gaan. Nee, niks hoor. Te laat dan de bak in. Persoonlijk.

Wat een visie toch.