'Crisis jaagt groei bezorging maaltijden en boodschappen aan'

Verwacht dat de groei van met name bezorging van maaltijden flink gaat afvlakken in 2021. Heb zelf in 2020 een persoonlijk record aan thuisbezorgmaaltijden besteld, maar dat gaat dit jaar finaal anders zijn. Zelfs al zou de horeca het gehele jaar gesloten blijven. Dat lijkt me echter uitgesloten want de overheid kan niet blijven steunen. Anders vervallen we nog meer in het communisme en is het spoedig over en uit. Verder heb je het na een tijd echt wel gezien met de variatie in keuze, daarbij is het vaak ongezonder dan zelf koken, en stijgen de prijzen harder dan de gemiddeld gemeten inflatie.