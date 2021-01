MKB-Nederland: overheid neem 'reddend aandeel' in bedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De overheid zou ondernemers in de horeca en detailhandel die door de coronacrisis omkomen in de schulden kunnen bijstaan door een aandeel in die bedrijven te nemen. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in De Telegraaf. "Zo hebben we dat ook bij de banken gedaan. Waarom zou je dat niet doen bij een kleinere ondernemer die nu wordt getroffen door iets waar hij niks aan kan doen?"

De voorzitter van MKB-Nederland en Ingrid Thijssen van VNO-NCW komen met voorstellen waarin bedrijven de schuldenberg die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd, onder meer doordat ze hun belasting mochten uitstellen, kunnen omzetten in eigen vermogen.

"Bijvoorbeeld dat de overheid een tijdlang een soort gouden aandeel krijgt in bedrijven, die ze heeft gesteund", zegt Vonhof. "Dat doen we ook bij andere bedrijven als KLM en IHC. Je zou kunnen afspreken dat je een ondernemer de kans geeft in tien jaar dat af te betalen. Het is een idee. Dan zullen veel mensen beginnen over staatssteun en dat het allemaal moeilijk is, maar het is wel eerlijk."

Thijssen oppert het idee dat de schuld wordt omgezet in een achtergestelde lening. "Dan wordt de overheid geen aandeelhouder, maar dan staat de fiscus niet meer vooraan in de rij van schuldeisers. Dat is ook een antwoord op de zorgen over het crimineel geld dat nu terechtkomt in de bedrijven die het moeilijk hebben."