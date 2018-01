Gepubliceerd op | Views: 1.610

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Een van 's werelds grootste bitcoinbeurzen, Kraken, ligt al geruime tijd stil. Het handelsplatform ging woensdag op zwart voor een ruim van tevoren aangekondigde systeemupdate, maar is nog altijd niet terug in de lucht. Dat leidt tot grote zorgen bij sommige beleggers.

Op de eigen website laat Kraken weten tijdens de installatie een softwarefout te hebben ontdekt die lastig op te lossen blijkt. Het gaat om een ,,bug'' die tijdens de wekenlange testfase met het nieuwe systeem niet aan het licht is gekomen. Het bedrijf probeert beleggers gerust te stellen en stelt dat hun geld veilig is.

De zorgen bij klanten zijn evenwel niet uit de lucht gegrepen. Het zou niet voor het eerst zijn dat een groot handelsplatform voor bitcoins of andere cryptovaluta's door criminelen wordt gekraakt.