Bij mij tekent de portefuille ook een kleine plus op,opnieuw legt de zo licht als een veer geachte mittal,zijn zware gewicht in de schaal,ook de reus trekt de aex in het groen.

Besi tipte gisteren even de wonderschone 77e psalm aan,hij staat ook nu weer heel gezellig.

Lanschot zal wel een duwtje krijgen door die schitterende cijfers van blackie.

Bij de kleintjes doet opnieuw pharming het heel leuk,ik vond van de week de reactie op hun veelbelovende plannen nog al tegenvallen,maar dat begint aardig goed te komen.

Helaas wil dat andere kleintje nog steeds niet,alumexx,hij zit nu ook in het aluminium,veelbelovend,al had ik liever gezien,dat hij in de alum produktie stapte,daar liggen mijns inziens meer kansen,wat hun recykling tak betreft,moeten er wel gouden kansen liggen,europa loopt hopeloos achter met recyklen,als zij nu zien hoe de hazen behoren te lopen en de boel positief,construktief aanpassen,moet het er heel goed uit gaan zien.

Amerika doet het weer voor,hoe het hoort,hopenlijk krijgen we nog een stevige vrijdagmiddag borrel,ik heb wel trek in een pintje!

Super veel geluk ermee!!!