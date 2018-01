Inflatie VS zwakt wat af

Gepubliceerd op | Views: 726 | Onderwerpen: inflatie, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De inflatie in de Verenigde Staten is in december iets afgezwakt tot 2,1 procent op jaarbasis, van 2,2 procent in november. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

Economen hadden in doorsnee al gerekend op een daling van de consumentenprijzen tot 2,1 procent. De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, kwam uit op 1,8 procent, tegen 1,7 procent een maand eerder.