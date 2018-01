Qualcomm verlengt wederom aanmeldingstermijn

Gepubliceerd op | Views: 388

SAN DIEGO (AFN) - Chipreus Qualcomm geeft aandeelhouders van het Nederlandse techbedrijf NXP Semiconductors weer langer de tijd om stukken aan te melden. Het bedrijf heeft de biedingstermijn nu verlengd tot en met 9 februari. De vorige aanmeldingstermijn liep vrijdag af. Ook vorig jaar werd de termijn meermaals verlengd.

Qualcomm maakte eind 2016 bekend NXP in te willen lijven, voor 110 dollar per aandeel of circa 47 miljard dollar. Meerdere aandeelhouders van NXP vinden het bod van Qualcomm te laag. De activistische investeerder Elliott Management zei eerder dat NXP 135 dollar per aandeel waard is.

Naast dat het niet wil vlotten met de overname, staat Qualcomm sinds kort in het vizier van branchegenoot Broadcom. Een bod van 130 miljard dollar werd door Qualcomm echter afgewezen.