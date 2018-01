Topman Carlsson verlaat Sweco

Gepubliceerd op | Views: 620

STOCKHOLM (AFN) - Topman Tomas Carlsson verlaat het Zweedse ingenieursbureau Sweco. Hij verruilt het bedrijf voor het Zweedse bouwbedrijf NCC, zo meldt Sweco.

Carlsson blijft in dienst tot juli. Sweco is begonnen met de zoektocht naar een opvolger.

Carlsson was vijf jaar als topman actief bij Sweco. Hij is daarnaast ook voorzitter van het bedrijf. Onder zijn leiding groeide de onderneming, die in 2015 het Nederlandse Grontmij inlijfde, uit tot een van de grootste ingenieursbureaus in Europa.