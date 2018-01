'Uitstel Avantium geen goed nieuws'

Dit gaat bij veel mensen pijn doen. Maargoed, heb blijft een interessant product dat in de nieuwe wereld veel animo heeft. Hierdoor veranderd helemaal niets wat betreft de outlook, zodra ze eenmaal bezig zijn.



Helaas duurt het nog even en dus moeten we 2 of 3 machten erbij plaatsen in de NPV formule. Door het hoge risico dat aan dit aandeel kleeft, zal deze 2 tot 3 machten een flinke hap nemen uit de waarde van het aandeel op dit moment.



Wel blijft het een interessant aandeel voor beleggers die zich interesseren in verduurzaming van de economie, maar de vraag is of de prijs van 8 euro wel voldoende is om het risico te dekken in dit lange termijn aandeel.