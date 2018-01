GKN slaat overnamebod Melrose af

Gepubliceerd op | Views: 622

LONDEN (AFN) - Het Britse industrieconcern GKN, het moederbedrijf van Fokker, heeft een ongevraagd overnamebod van Melrose Industries afgeslagen. Dat meldde het bedrijf in een summiere handelsupdate over het laatste kwartaal van 2017. GKN maakte daarbij tevens bekend in Anne Stevens een nieuwe algemeen directeur te hebben gevonden.

Melrose meldde zich eerder deze week bij GKN voor een overname. Het bod van het eveneens Britse concern zou GKN waarderen op bijna 7 miljard pond (7,9 miljard euro). De overname zou in contanten en aandelen moeten geschieden. Het bod werd door GKN, dat staat voor het splitsen van zijn activiteiten, resoluut van de hand gewezen.

GKN wil de divisies luchtvaart en automotive van elkaar scheiden. Wanneer dit definitief zal gebeuren is nog niet bekend. Maar de nieuwe topvrouw benadrukte dat zij zich achter de strategie van GKN schaart en dat de leiding van GKN het bod unaniem heeft verworpen.

Aandeel

De resultaten van GKN in het afgelopen kwartaal waren goeddeels in lijn der verwachting. Het bedrijf handhaafde de verwachting dat het bedrijfsresultaat over heel 2017 hoger zal uitvallen dan de 678 miljoen pond die in 2016 werd geboekt.

Het aandeel GKN was vrijdag één van de blikvangers op de beurs in Londen. Het aandeel stond na een half uur handelen bijna 23 procent hoger. Melrose noteerde een plus van 8 procent.