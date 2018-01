Arcelor koploper in vlakke AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.981 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam schommelde vrijdag rond de slotkoers van een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 558,40 punten. De MidKap klom een fractie tot 847,58 punten. De beurs in Londen steeg 0,1 procent, Parijs stond vlak en Frankfurt won 0,1 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was ArcelorMittal met een winst van 1,4 procent. Het staalconcern profiteerde van de sterke resultaten van concurrent Tata Steel. Sterkste daler was levensmiddelenconcern Unilever met een min van 0,6 procent.

Aegon

Verzekeraar Aegon won 0,8 procent. Het Amerikaanse dochterbedrijf Transamerica heeft een samenwerkingsverband gesloten met Tata Consultancy, waarbij 2200 medewerkers overgaan over naar de IT-dienstverlener.

Bij de kleinere bedrijven verloor chemiebedrijf Avantium 8,6 procent. Beleggers reageerden teleurgesteld op het bericht dat de bouw van de gezamenlijke plasticfabriek in Antwerpen van Avantium en het Duitse BASF met twee tot drie jaar wordt uitgesteld. Biotechnoloog Probiodrug steeg wederom fors, nu met ruim 7 procent.

Kardan

Kardan zakte meer dan 10 procent. De Israëlische investeringsmaatschappij wil een nieuwe regeling treffen met zijn schuldeisers. Het bedrijf stelt de verkoop van dochteronderdeel Tahal niet te kunnen afronden op een manier waarbij de opkomende schuldverplichtingen in februari nagekomen kunnen worden.

In Frankfurt kende Puma (min 11 procent) het grootste koersverlies in zestien jaar. Het Franse luxebedrijf Kering (min 2,1 procent) neemt grotendeels afscheid van het Duitse sportmerk. Kering gaat 70 procent van de aandelen Puma verdelen onder de eigen aandeelhouders.

Euro

Het Britse industrieconcern GKN klom in Londen 22 procent. Het moederbedrijf van Fokker heeft het overnamebod van Melrose Industries (plus 7,4 procent) afgewezen. In Parijs zakte Vivendi 2,5 procent. Het Franse mediaconcern verlaagde de omzet- en winstverwachting voor 2017.

De euro was 1,2114 dollar waard, tegen 1,2043 dollar een dag eerder, en stond daarmee op het hoogste niveau ten opzichte van de dollar sinds december 2014. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent in prijs tot 63,37 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 69,11 dollar per vat.