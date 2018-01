Inflatie Frankrijk bevestigd op 1,2 procent

Gepubliceerd op | Views: 447 | Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in december uitgekomen op 1,2 procent op jaarbasis. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van definitieve cijfers. Deze kwamen overeen met eerder gemelde ramingen.

Op maandbasis gingen de Franse consumentenprijzen met 0,3 procent omhoog, na een toename met 0,1 procent in november.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode werd een inflatie opgetekend van 1,2 procent. Dat was bij een voorlopige raming nog 1,3 procent.