Thales maakt meters met overname Gemalto

PARIJS (AFN) - De overname van digitaal beveiliger Gemalto door het Franse technologiebedrijf Thales is weer een stapje dichterbij. Thales maakte bekend eind deze maand een biedingsbericht in te zullen dienen bij toezichthouder AFM. Dat is voor de gestelde deadline.

De bedrijven boeken naar eigen zeggen achter de schermen vooruitgang om de deal rond te krijgen. Doel blijft om de overname nog dit jaar af te ronden, als ook de gebruikelijke goedkeuringen zijn verkregen. Kenners zien daarbij weinig beren op de weg, zo werd eerder gemeld.

Thales betaalt circa 4,6 miljard euro voor het in Amsterdam genoteerde Gemalto. De overname heeft de unanieme steun van de raden van bestuur van beide bedrijven.