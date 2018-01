Jaren uitstel voor bouw fabriek Avantium

Gepubliceerd op | Views: 2.120 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

AMSTERDAM (AFN) - De bouw van de gezamenlijke plasticfabriek in Antwerpen van Avantium en het Duitse BASF wordt met twee tot drie jaar uitgesteld. Dat heeft het beursgenoteerde Amsterdamse chemiebedrijf Avantium laten weten.

Bij een haalbaarheidsstudie in de bestaande proeffabriek in Geleen zijn nog een aantal zaken aan het licht gekomen die eerst verder geoptimaliseerd moeten worden. Volgens Avantium-topman Tom van Aken is het beter om dat nu in de proeffabriek te doen, want in de grote fabriek zou dit optimaliseren meer geld kosten.

Het gaat om de ,,kwaliteit en zuiverheid'' van FDCA, het product dat in Antwerpen gemaakt moet gaan worden. FDCA is een bouwsteen voor het duurzame plastic PEF.

Van Aken benadrukt dat het uitstel niet betekent dat de bouw straks extra kosten met zich mee zal brengen. Wel zal er nu dus later omzet gegeneerd kunnen worden in de fabriek, die volgens het nieuwe tijdpad ergens in 2023 of 2024 operationeel moet zijn. Avantium en BASF hebben volgens Van Aken ,,voldoende financiële middelen'' voor de langere duur van de pilotfase. Verdere financiële details kon hij niet geven.

Avantium ging vorig jaar naar de beurs. De opbrengsten van de beursgang werden grotendeels gestoken in dit zogeheten Synvina-project.