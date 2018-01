Groeispurt voor Fastned

Dat die 100% YoY was had ik even gemist.

Maar dan nog, zijn er op de beurs geen bedrijven die dezelfde groei cijfers laten zien. (5 jaar: 2.7 miljoen omzet met een hoge marge tov variabele kosten) Alle new tech bedrijven kennen een dergelijke fase, meestal accelereert de groei nog.



Ook is de familie Lubbers van oprichter de grootse aandeel houder, die die zit echt niet in een piramide spel ....



Welke auto's wel of niet leverbaar zijn is nul informatie, bijna ieder auto merk komt die jaar met een EV uit!.



Ik heb zelf aandelen fastned om dat ik geloof dat we niet zonder dergelijke bedrijven kunnen. Als we niet heel snel omschakelen naar duurzame energie staat Nederland in 2100 gewoon onder een paar meter water. Je kan je hoofd in het zand steken net als Trump, maar die wordt toch niet zo oud, het zal hem worst wezen, zo denken veel leiders van grotere bedrijven (op een paar na).

Ik neem actie, heb mijn dak vol met zonnepanelen een grote zonneboiler en investeer alleen maar in duurzame bedrijven. Jij ook of, "geloof je niet in global warming", zit je te wachten tot de rest wat doet? En als dat dan niet gebeurd loop je te jammeren ..... bah.