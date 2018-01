Aegon-dochter VS doet banen over aan Tata

Gepubliceerd op | Views: 965 | Onderwerpen: , staal, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse Aegon-dochter Transamerica heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Indiase Tata Consultancy waarbij 2200 medewerkers overgaan naar de IT-dienstverlener.

De samenwerking moet leiden tot het verbeteren van de digitale activiteiten en modernisering van platforms van Transamerica. Volgens Aegon gaat het om deal voor een meerjarige samenwerking met meer dan 2 miljard dollar aan omzet voor Tata Consultancy die in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond moet worden. Het bedrijf spreekt van ,,een belangrijke stap naar grotere efficiency'' in de Verenigde Staten.

De verzekeraar denkt dat de samenwerking in eerste instantie 70 miljoen dollar aan jaarlijkse besparingen oplevert en op termijn 100 miljoen dollar. Deze besparingen moeten de onderliggende winst naar verwachting ten goede komen. Het betreft meer dan 10 miljoen polissen voor bijvoorbeeld levensverzekeringen, lijfrentes en aanvullende ziektekostenverzekeringen.

De kosten voor transitie en overgang worden geraamd op 280 miljoen dollar. Het merendeel van deze kosten wordt waarschijnlijk over de eerste drie jaar van de samenwerking in de boeken gezet, waarvan 100 miljoen dollar in de eerste helft van 2018.