'Shell bereidt bod voor op Eneco'

Gepubliceerd op | Views: 2.330 | Onderwerpen: energie

DEN HAAG (AFN) - Shell treft voorbereidingen om een bod op Eneco te doen. Het olie- en gasconcern heeft een Amerikaanse zakenbank als adviseur ingehuurd, aldus twee ingewijden in bankierskringen vrijdag tegen De Telegraaf. Shell gaf geen commentaar.

Volgens de krant heeft ook het Franse oliebedrijf Total oriënterende contacten met potentiële adviseurs gehad over het doen van een bieding op het energiebedrijf. Eerder zei De Telegraaf dat ook de beursgenoteerde investeerder HAL in beeld was om een deel van Eneco over te nemen. HAL wilde niet reageren op geruchten.