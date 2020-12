DGB rondt inhaalslag publicaties af, maar zonder accountant

HARDENBERG (AFN) - DGB Group heeft zijn halfjaarverslag over 2020 gepubliceerd, maar net zoals bij de recente publicatie van de jaarrekening over 2019 nog altijd zonder een controleverklaring van een accountant. De onderneming sloot het halfjaar af met een positief bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljoen euro, maar merkt tegelijkertijd op dat door de ontwikkelingen in de tweede helft van 2020 de resultaten niet meer actueel of relevant zijn.

DGB verkocht zijn activiteiten, software voor de veeteeltsector, in juni aan Majka Investments. De lege beurshuls die overbleef wil zich bezig blijven houden met activiteiten in de duurzame sector.

Vanwege het niet publiceren van een gecontroleerde jaarrekening over 2019 werd DGB al eerder op het strafbankje van de beurs gezet door exploitant Euronext. DGB maakte op 10 september bekend een beursgenoteerde vennootschap te willen blijven met activiteiten in de duurzame sector. DGB onderzoekt momenteel mogelijkheden om waarde binnen de beursnotering te creëren.