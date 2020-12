'Mogelijk dividendplafond van 20 procent voor banken'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Europese banken mogen mogelijk niet meer dan 20 procent van hun winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Een plan met die strekking zou momenteel door Europese toezichthouders worden besproken, zo melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het plafond van 20 procent is een nog conservatievere benadering dan de 25 procent die de Bank of England voor ogen heeft.

De Europese Centrale Bank (ECB) vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Dat geld konden de financiële instellingen beter achter de hand houden om een extra buffer te hebben om bijvoorbeeld klappen op te vangen van leningen aan bedrijven en consumenten die niet terugbetaald konden worden. Ook de inkoop van eigen aandelen was uit den boze.

Nu wordt naar verluid overwogen om betaling van dividend voor de sterkste banken weer toe te gaan staan. De Britse centrale bank kwam donderdag met de aankondiging dat banken volgend jaar tot een kwart van hun winst aan aandeelhouders uit zouden mogen keren.

Nog geen beslissing genomen

Volgens de bronnen wordt nog volop gesproken over het plan, en is er nog geen beslissing genomen. Volgende week beslist de raad van toezicht van de ECB over of en hoe het huidige dividendverbod wordt opgeheven. Een woordvoerder van de ECB weigerde commentaar te geven.

Banken geven al langer aan met de dividendbeperking in hun maag te zitten. Het zorgt er onder meer voor dat investeerders afhaken. Verschillende toezichthouders zouden zich juist zorgen maken over de buffers van banken als ze weer dividendbetalingen gaan doen. Vooral omdat veel banken te weinig reserves zouden hebben om verliezen te dragen. Daarmee komt de rekening mogelijk bij de belastingbetaler te liggen, als overheden onverhoopt een reddingsoperatie moeten uitvoeren.

De ECB zal de banken naar verluid ook vragen om terughoudendheid bij het toekennen van personeelsbonussen, voor hun prestaties in 2020.