Peking arresteert Chinese medewerker persbureau Bloomberg

PEKING (AFN) - Autoriteiten in China hebben een Chinese werknemer van persbureau Bloomberg gearresteerd. Bloomberg zelf kwam met het nieuws over de arrestatie van Hanze Fan in de hoofdstad Peking naar buiten. Ze wordt vastgehouden op verdenking van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid.

Fan werkt voor Bloomberg News op het kantoor in Peking. Ze werd op maandag meegenomen door de veiligheidsdiensten. Bloomberg heeft vier dagen lang geprobeerd duidelijkheid te krijgen over haar verblijfplaats. Het bedrijf schakelde daarvoor ook de ambassade in Washington in. Op donderdag kreeg Bloomberg de bevestiging dat Fan werd vastgehouden.

Bloomberg meldt in een reactie erg bezorgd te zijn om Fan. Het persbureau heeft ook intensief contact met de Chinese autoriteiten om de situatie beter te begrijpen. "We blijven alles doen wat we kunnen om haar te steunen terwijl we naar meer informatie zoeken," aldus een woordvoerder.

De Chinese Fan werkt sinds 2017 voor Bloomberg en was eerder werkzaam bij CNBC, CBS News, Al Jazeera en Thomson Reuters. Chinezen mogen in China alleen als nieuwsassistent voor buitenlandse persbureaus werken in het land. Voor de inwoners is het niet toegestaan om onafhankelijke berichtgeving te doen.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van een nieuwsbedrijf vanwege het in gevaar brengen van de nationale veiligheid in China is aangehouden. In augustus werd de Australische Cheng Lei, die van Chinese komaf is, gearresteerd. Zij werkte voor het Chinese staatsmedium CTGN. Het is niet bekend waar zij wordt vastgehouden.