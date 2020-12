Aandeelhouders Pharming akkoord met wijziging bestuursstructuur

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van Pharming zijn in meerderheid akkoord met de wijziging van de bestuursstructuur. Volgens het bedrijf werden alle voorstellen die op de agenda van de aandeelhoudersvergadering stonden goedgekeurd. Daarmee is ook de ‘one-tier’ bestuursstructuur in werking getreden.

Barbara Yanni en Mark Pykett werden benoemd als niet-uitvoerende bestuursleden van Pharming. Ook kregen aandeelhouders uitleg over de gang van zaken rond de beoogde notering aan de Nasdaq. In die stap hebben aandeelhouders geen stem, maar volgens topman Sijmen de Vries zijn aandeelhouders wel bijgepraat.

Pharming, dat zijn hoofdnotering aan de beurs in Amsterdam heeft, diende eind november een officiële registratie in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, voor een notering in de VS.