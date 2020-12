'ArcelorMittal rondt lastige zaak af'

AMSTERDAM (AFN) - Met de verkoop van een meerderheidsbelang in de Italiaanse Ilva-fabriek komt een einde aan een sage die in 2017 begon toen ArcelorMittal die fabriek kocht, zeggen analisten van ING. Zij wijzen erop dat met het instappen van de Italiaanse overheid het staalbedrijf wel kan profiteren van de voordelen van de oorspronkelijke deal zoals consolidatie, maar dat de risico's nu beter verdeeld zijn.

Zo betaalt Italië nu mee aan de modernisering van de fabriek. Ook voorziet de overeenkomst in doorlopende steun voor het in stand houden van de werkgelegenheid.

ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 16,50 euro voor ArcelorMittal. Aandelen in het staalbedrijf stonden vrijdag rond 11.10 uur 0,1 procent in de plus op 17,46 euro.