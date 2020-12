Onverwacht vertrek topman sportwagenmerk Ferrari

MARANELLO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Topman Louis Camilleri van het beroemde Italiaanse sportwagenmerk Ferrari is onverwacht met onmiddellijke ingang afgetreden om persoonlijke redenen. Camilleri werd eerder in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting en is nu thuis aan het herstellen. Volgens Ferrari is zijn ziekte echter niet de reden dat hij opstapt.

De 65-jarige Camilleri kwam in juli 2018 aan het roer te staan bij Ferrari als opvolger van Sergio Marchionne die kort daarna overleed aan complicaties van een operatie. Camilleri legt ook zijn functie als voorzitter van tabaksbedrijf Philip Morris International neer.

Voorzitter John Elkann van Ferrari zal op tijdelijke basis Camilleri vervangen totdat een vaste opvolger is gevonden. Onder leiding van Camilleri bracht Ferrari nieuwe sportwagens uit en steeg de jaarlijkse verkoop in 2019 voor het eerst tot meer dan 10.000 bolides. Ferrari is sinds 2015 beursgenoteerd en het aandeel bereikte vorige maand een recordniveau op de beurs in Milaan. De beurswaarde bedraagt ongeveer 34 miljard euro.