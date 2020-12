Elektrisch laadbedrijf EVBox gaat de beurs op

AMSTERDAM (AFN) - Laadpalenbedrijf EVBox gaat naar de beurs in New York. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf doet dat door middel van een overname door TPG Pace Beneficial Finance. Dat investeringsfonds had al een notering aangevraagd met als doel om een bedrijf naar de beurs te brengen.

TPG Pace doet dat nu met EVBox, dat groeikapitaal wilde ophalen om verder uit te kunnen breiden in Europa en Noord-Amerika. De waarde van EVBox komt door de stap op ongeveer 1 miljard dollar uit en daarnaast heeft EVBox straks ruim 425 miljoen dollar in kas.

De overname van EVBox moet aan het einde van het eerste kwartaal afgerond zijn en dan verandert de naam van de beursnotering van TPG in die van EVBox.

Het Franse energiebedrijf Engie, dat sinds 2017 eigenaar was van EVBox, blijft voor ongeveer 40 procent eigenaar van het Nederlandse bedrijf en blijft een "belangrijke strategische partner".