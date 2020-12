Randstad koploper in lagere AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index is vrijdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine verliezen. Beleggers namen weinig risico's vanwege de onzekerheden rond het brexitoverleg en het uitblijven van een akkoord over extra stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten. Ook was er tegenvallend nieuws over een coronavaccin van de farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline. Op het Damrak was uitzender Randstad in trek na een positieve handelsupdate en een adviesverhoging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 616,82 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 898,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

De FTSE-index in Londen zakte 0,3 procent. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde dat er een "grote kans" is dat onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsverdrag mislukken. De EU en de Britten hebben afgesproken om tot en met zondag door te onderhandelen.

Randstad steeg 5 procent bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. Het uitzendconcern herstelt sneller van de coronacrisis dan het bedrijf zelf had gedacht. De krimp van de omzet is de afgelopen tijd veel minder sterk dan eerder dit jaar, toen de inkomsten nog flink onder druk stonden omdat de vraag naar uitzendkrachten sterk afnam door de pandemie. Ook verhoogde Deutsche Bank het advies voor het aandeel naar kopen. Verzekeraar Aegon kampte met een adviesverlaging door Citi en zakte 1,7 procent.