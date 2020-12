'Brexit-onzekerheid houdt beurzen in greep'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk licht lager. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine verliezen openen. Beleggers lijken weinig risico's te nemen vanwege de onzekerheden rond het brexitoverleg en het uitblijven van een akkoord over extra stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten.

De Britse premier Boris Johnson waarschuwde dat er een "grote kans" is dat onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsverdrag mislukken. Johnson riep Britse bedrijven op zich voor te bereiden op zo'n no-dealscenario. De EU en de Britten hebben afgesproken om tot en met zondag door te onderhandelen.

De EU-leiders hebben wel overeenstemming bereikt over de meerjarenbegroting van 1074 miljard euro en het coronaherstelfonds van bijna 700 miljard euro. In de afgelopen weken was een patstelling ontstaan over de begroting en het coronafonds omdat Polen en Hongarije die dwarsboomden uit protest tegen de nieuwe rechtsstaatregels die daaraan werden verbonden.

Tegenvaller farmaceut

De Franse farmaceut Sanofi en de Britse branchegenoot GlaxoSmithKline (GSK) hebben een tegenvaller te verwerken bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. De werking van het vaccin bij oudere patiënten is minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging bij het ontwikkelingsprogramma. Het vaccin zal daardoor pas eind 2021 beschikbaar komen in plaats van medio volgend jaar.

Op het Damrak zullen uitzender Randstad en verzekeraar Aegon mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun aanbeveling voor Randstad op naar kopen, terwijl Citi negatiever werd over Aegon. Randstad liet daarnaast weten dat de omzet in het vierde kwartaal beter herstelt dan gedacht.

Fugro kondigde aan ook voor de resterende stukken van de claimemissie geïnteresseerde partijen te hebben gevonden. De bodemonderzoeker plaatste de overgebleven certificaten bij Nederlandse institutionele en professionele beleggers voor 3,95 euro per stuk. Eerder maakte Fugro bekend dat voor 91,9 procent was ingetekend voor de claimemissie.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 618,57 punten en de MidKap verloor 0,8 procent tot 901,96 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,3 procent, terwijl Parijs 0,1 procent won. Londen steeg 0,5 procent. Wall Street ging overwegend licht omlaag. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 29.999,26 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent.

De euro was 1,2157 dollar waard, tegenover 1,2119 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 47,03 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 50,42 dollar per vat.