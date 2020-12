Nikkei zet verliesreeks voort

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag opnieuw met verlies gesloten. Beleggers namen geen risico's vanwege de onzekerheden rond het brexitoverleg en de onderhandelingen over een extra coronasteunpakket in de Verenigde Staten. Een recordstijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad Tokio zorgde eveneens voor terughoudendheid.

De Britse premier Boris Johnson waarschuwde dat er een "grote kans" is dat onderhandelingen tussen Londen en Brussel over een handelsverdrag mislukken. In de VS liet de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi weten dat de discussies over extra stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie tot de kerstdagen kunnen voortslepen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager het weekeinde in op 26.652,52 punten. Het was de vijfde verliesbeurt in de afgelopen zes handelsdagen. Nintendo dikte 2,3 procent aan. De computerspelletjesmaker profiteerde van de vrees dat het oplopende aantal coronabesmettingen in Japan zal leiden tot strengere maatregelen, waardoor mensen meer thuis moeten zitten.

SoftBank verloor 4,7 procent. Beleggers namen wat winst na de recente sterke opmars van het aandeel. De Japanse techinvesteerder profiteerde deze week van de succesvolle beursgang van de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash, waarin het een groot belang heeft. Ook berichten dat het bestuur eigen aandelen wil terugkopen om het bedrijf van de beurs te halen werden positief ontvangen.

De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,5 procent. De Kospi in Seoul steeg 1 procent, dankzij een sterke stijging van de Zuid-Koreaanse export in de eerste tien dagen van december. De Australische All Ordinaries in Sydney zakte 0,6 procent.