Disney breidt Star Wars-universum op streamingdienst fors uit

LOS ANGELES (ANP) - Walt Disney wil fiks meer series op zijn streamingdienst uitbrengen die zijn gebaseerd op zijn Marvel- en Star Wars-filmreeksen. Van beide franchises moeten de komende jaren tien nieuwe series verschijnen op het videoplatform Disney+, waarmee het entertainmentconcern een jaar geleden de aanval opende op marktleider Netflix.

Disney presenteerde beleggers zijn strategie voor de komende jaren. De plannen voor zijn streamingdiensten krijgen daarbij extra aandacht. Om meer abonnees te trekken en te behouden, wil Disney dat iedere week nieuwe series of films op Disney+ te zien zijn. Naast de tientallen nieuwe Marvel- en Star Wars-series moeten op het platform nog eens vijftien animatiefilms en vijftien animatieseries van Disney en dochteronderneming Pixar verschijnen.

Disney+ kon over de afgelopen maanden ook forse groeicijfers overleggen. Sinds oktober kwamen er 13 miljoen nieuwe abonnees bij, waarmee het totaal op bijna 87 miljoen gebruikers komt. Samen met klanten van online sportzender ESPN+ en dochteronderneming Hulu komt het totaal op 137 miljoen streamingklanten voor Disney.

De toekomstplannen van Disney worden nauwgezet in de gaten gehouden door de bioscoopsector. Door gedwongen sluitingen van filmzalen wegens de coronapandemie, dreigt de toch al ingezette verschuiving van films naar onlineplatforms te versnellen. Filmstudio Warner Bros. maakte vorige week bekend het komende jaar alle nieuwe films gelijktijdig in filmzalen en op onlineplatform HBO Max uit te brengen. Dat leidde tot geschrokken reacties van Amerikaanse bioscoopketens, omdat zij vrezen veel inkomsten mis te lopen als films niet eerst exclusief in de bioscoop te zien zijn.

Disney liet op zijn beleggersdag weten dat de meeste van zijn belangrijkste films voorlopig eerst in de bioscoop zullen draaien voordat ze op Disney+ komen. Toch zullen bepaalde films, zoals het animatie-epos Raya and the Last Dragon, op dezelfde dag op Disney+ en in bioscopen te zien zijn.