'ING wil klanten helpen met opslaan crypto's'

Stuitend om te lezen dat banken en overheden eerst niks van crypto's willen weten en later geleidelijk aan, toch de kennis willen weten voor eigen gewin.



De Wereld wordt ooit bestuurd door een superstaat. Wat je wel eens ziet in film. Een overheid die bepaald en dicteert wat de bevolking moet doen.

Er is geen ruimte voor initiatieven. Het moet allemaal via de overheid plaatsvinden.



Geen referenda, geen crypto, geen Libra, geen gas, geen tegenspraak, geen politie, geen soeverniteit, geen Zwarte Piet... alles beginnend met "geen".



Waar zijn de hackers, de krakers, de opstandelingen.

Verdwenen van toneel, verzadigd door vette bonussen.



Nee, NL gaat geen succes worden. We gaan van het gas af en banken nemen de rol over van politieagent (witwas) en uitmelker (leningen, hypotheken).